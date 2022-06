Lyt til artiklen

Lørdag aften har Københavns Politi været talstærkt til stede på Guldbergsgade på Nørrebro.

Det skyldes, at restaurant BÆST, som er beliggende på gaden, havde fået et usædvanligt fornemt besøg.

For her var den forhenværende præsident Barack Obama nemlig mødt op for at indtage sin aftensmad.

Det bekræfter vagtchefen hos Københavns Politi over for B.T.

»Han er dernede, og man kan jo så gå ud fra, at det er fordi, han skal have noget at spise på restauranten,« fortæller Henrik Brix, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Barack Obama er i øjeblikket på besøg i Danmark, eftersom han i går, fredag, skulle tale ved den årlige konference Copenhagen Democracy Summit, hvor han skulle gøre status på demokratiet.

Her har han under besøget i den danske hovedstad overnattet på Hotel d'Angleterre i det indre København, hvorfor flere betjente har stået klar med automatvåben ved hotellets indgange.

I morgen, søndag, drager Obama herefter videre til den midtjyske by Skive, hvor han skal gæste byens kulturcenter for at tale om iværksætteri, den grønne omstilling og klimamæssige udfordringer.

»Det bliver uden tvivl et nyt højdepunkt for Skive og hele Midt- og Vestjylland«, konstaterer Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard i en pressemeddelelse.

Det er da heller ikke første gang, at Barack Obama besøger Danmark. Tilbage i 2018 lagde den tidligere præsident nemlig vejen forbi den sydøstlige by Kolding.