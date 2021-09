Politiet har nu ophævet en afspærring på Rådhuspladsen.

Det sker efter at Politiet for kort tid siden var til stede foran JP Politikens Hus grundet et »mistænkeligt forhold vedrørende en taske.«

Tasken har dog nu vist sig, at være uskadelig. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau.

Politiets mandskab pakker derfor i øjeblikket sammen og forlader området.

Metrolinjerne M3 og M4 standser i øjeblikket ikke ved Rådhuspladsen. Det skriver Metroselskabet på Twitter.

Opdateres …