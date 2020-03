Københavns Vestegns Politi undersøger mistænkeligt dødsfald.

Det drejer sig nærmere bestemt om, at en person er fundet død i en lejlighed på Tinghøjvej i Søborg.

Københavns Vestegns Politi meddeler på Twitter, at de pt. ikke har yderligere med information.

Når en person findes død under usædvanlige omstændigheder - eller hvis dødsårsagen ikke umiddelbart står klar - behandler politiet som udgangspunkt dødsfaldet som mistænkeligt.

Det vil blandt andet sige, at teknikere rykker ud for at undersøge omstændighederne.

I det hele taget behandler politiet sagen, som om der er tale om et drab.

På den måde undgår man at ødelægge vigtige spor, hvis det skulle vise sig, at den afdøde har været udsat for en forbrydelse.

