Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politiet undersøger en eksplosion på Christiania

Klokken 02.30 natten til mandag modtog politiet en anmeldelse om en sprængning på Christiania.

'Det er et træhus lige inden for hovedindgangen, som er ramt. De fleste ruder er knust, og noget træværk er sprængt væk fra bygningen,' siger Bjarke Madsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Heldigvis er ingen kommet til skade.

Læs mere her

Rapport: Syrien har brugt kemiske våben i over 300 angreb

Kemiske våben er blevet brugt langt hyppigere end hidtil antaget i den snart otte år lange borgerkrig i Syrien. Og præsident Bashar al-Assads styre står bag hovedparten af angrebene med de ulovlige kemiske våben. Det fremgår af en rapport fra tænketanken The Global Public Policy Institute.

Læs mere her

Styret i Syrien står bag hundredvis af ulovlige angreb med giftgas og andre kemiske våben, fastslår tænketank. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup Vis mere Styret i Syrien står bag hundredvis af ulovlige angreb med giftgas og andre kemiske våben, fastslår tænketank. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup



Tyskland: Det vil være vanskeligt at hjemtage Syriens-krigere

Det vil være 'ekstremt vanskeligt' for Europa at hjemtage 800 tilfangetagne IS-krigere fra Syrien, som den amerikanske præsident, Donald Trump, har krævet. Det siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas. USA kan være tvunget til at løslade dem, og så vil IS-krigerne kunne sprede sig frit til Europa, advarer Trump.

Læs mere her

Rådgiver varsler veto hvis kongres afviser nødret

Præsident Donald Trump vil ifølge sin rådgiver ikke afstå fra at nedlægge veto, hvis Kongressen vedtager en resolution og afviser hans erklærede nødretstilstand ved grænsen til Mexico. Det siger præsidentens nære rådgiver Stephen Miller i et interview med mediet Fox News Sunday.

Læs mere her

Læger uden Grænser begrænser nødhjælpsarbejde i DRCongo

Læger uden Grænser begrænser nødhjælpsarbejdet i det østlige DRCongo. Det oplyser en talskvinde for organisationen. Beslutningen er truffet, efter at to af nødhjælpsorganisationens lokale medarbejdere tidligere på måneden blev kidnappet af bevæbnede mænd i byen Masisi i provinsen North Kivu.

Læs mere her

Australske partier er blevet hacket forud for valgkamp

De største politiske partier og parlamentet i Australien har været udsat for hackerangreb, som en fremmed stat menes at stå bag. Det siger Australiens premierminister, Scott Morrison. Han nævner ingen mistænkte, men ifølge analytikere er Kina, Rusland og Iran de mest sandsynlige bud.

Læs mere her

Flygtningehjælp: Flygtninge nedbrydes af stramninger

Danske flygtninges trivsel påvirkes negativt af evindelige stramninger af udlændingepolitikken. Det er konklusionen i en undersøgelse blandt frivillige i Folkekirkens Nødhjælp. Det er særligt integrationsydelsen, der spiller en negativ rolle.

Læs mere her

Yemen-parter opnår aftale om tilbagetrækning fra havneby

Yemens regering og oprørere fra Houthi-bevægelsen er blevet enige om første fase af en tilbagetrækning af tropper fra havnebyen Hodeida. Det er et vigtigt fremskridt, vurderer FN. Flytningen af militære styrker fra Hodeida udgjorde en central del af en aftale om våbenhvile, der blev lavet i december sidste år i Sverige.

Læs mere her

Selvudnævnt præsident samler 600.000 frivillige i Venezuela

Mindst 600.000 frivillige har meldt sig til at tage imod nødhjælp i Venezuela. Det siger oppositionslederen Juan Guaidó, der har udråbt sig selv til præsident. De frivillige skal konfrontere den venezuelanske regerings blokade af nødhjælp ved grænsen mellem Venezuela og Colombia.

Læs mere her