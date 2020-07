Sommerens helt store hit på øen Aarø er at leje golfvogn og benytte disse til at opleve øen. Men en politikontrol torsdag har vist et problem med brugen af vognene.

Kontrollens resultater viste flere tilfælde med uindregistrerede golfvogne på offentlige veje, manglende seler og en mindreårige bag rattet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Heri fremgår det, at en far havde ladet sin 12-årig datter overtage rattet i en golfvogn. Det resulterede i en bøde på 2.500 kroner til faren.

Situationen spiller overens med det, som B.T. kunne beskrive forrige weekend. Her forklarede Connie Lindberg Nielsen, der selv bor på øen, at mindreårige bag rattet har været et problem i mange år.

»Jeg frygter, at de en dag kører ind i en bil eller rammer de gående. Her (på øen, red.) er der mange sving, og jeg har da selv oplevet at klodse bremserne i. Vejene er også smalle, så jeg kan da godt forstå, hvis børnene går i panik,« sagde Connie Lindberg Nielsen.

Kontrollen, der involverede fire civile betjente, blev da også stablet på benene efter beskrivelser i mediebilledet. Også JydskeVestkysten har omtalt problemet.

»Vi var blevet opmærksom på færdselsovertrædelser, og hvis vi oplever et problem omtalt mere end andre, så gør vi et ekstra tryk. Vi skal se, om det har noget på sig,« forklarer politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Bruhn Lund, om årsagen bag kontrollen torsdag.

Udover den 12-årige pige bag rattet, fandt politiet også fem uindregistrerede golfvogne, der kørte på offentlige veje, hvilket er et brud på loven. Én person blev også taget uden sele, hvilket giver en bøde på 1.500 kroner.

Flere lejere af golfvognen kunne heller ikke fremvise en gyldig lejekontrakt i forbindelse med leje af golfvognen. Det betyder, at udlejeren, som politiet ikke ønsker at oplyse navnet på, risikerer en sigtelse fra Motorstyrelsen og SKAT.

Sagerne betyder, at Mads Bruhn Lund understreger, at politiet vender tilbage til øen.

»Vi vil have et øget fokus. Jeg kan garantere, at vi kommer igen for at se, om tingene er bragt i orden.«

»Men hvornår det sker, kan jeg af gode grund ikke sige noget om,« afslutter han.

Formanden for Aarø Beboerforening, Connie Hansen, har tidligere oplyst til B.T., at 1.400 turister dagligt besøger øen i år. Det er 'væsentligt flere end normalt' som følge af coronavirus. Det betyder ligeledes, at flere benytter golfvognene, siger hun.