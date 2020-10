Borgerne har siden 2014 kunne tippe politiet, slå nummerplader op finde den nærmeste politistation på app’en Politi.

Men den mulighed er snart ved at være forbi.

Politiet skriver i en pressemeddelelse, at du fremover i stedet skal benytte sig af hjemmesiden politi.dk.

Den rummer i dag de samme funktioner, som du før var nødsaget til at hente app’en ned for at finde.

Nu er hjemmesiden designet til at være mere mobilvenlig. Derfor opfordrer politiet borgerne til at lave en genvej på mobilens skrivebord, så det på den måde fungerer lige så fint som app’en.

Det betyder, at politiet nu begynder at udfase app’en, og brugerne anbefales at slette den og gå over til brug af hjemmesiden.

Politiet nøjes dermed at skulle vedligeholde en teknologisk platform, der samtidig vil blive udviklet undervejs.

På politi.dk kan du udover de nævnte eksempler selv betjene dig på en del andre områder.

Du kan anmelde tyveri, hærværk og andre forbrydelser elektronisk, søge om våbentilladelse, hente en kopi af din straffeattest og aflevere billeder og videomateriale til politiet.

Hjemmesiden har inden udfasningen af appen haft godt 9.8 millioner besøg om året.