Hjemsendelser af udlændinge kan i fremtiden i højere grad ske via lejede fly frem for med passagerfly.

Rigspolitiet er på udkig efter en flymæglervirksomhed, der over en årrække skal have ansvaret for at leje fly til hjemsendelser af udlændinge.

Det skriver Berlingske.

Rigspolitiet skriver i en meddelelse, at det forventer at udbyde en rammeaftale på området. Kontrakten har en værdi på omkring ti millioner kroner.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, synes godt om tiltaget.

- Vi har tidligere sagt, at man skal se på, hvordan hjemsendelser sker så effektivt som muligt, og det har blandt andet været med chartrede fly, militærfly, og at der skal være mulighed for at give dem beroligende medicin, så de forholder sig i ro.

- Jeg tror, at det formentlig vil gøre det nemmere at udsende udlændingene, siger han til Berlingske.

Hjemsendelser af afviste asylansøgere og udlændinge sker i dag ofte med almindelige passagerfly.

Det har dog før været set, at hjemsendelser har fundet sted via lejede fly.

I visse tilfælde har der været kritik af, at detaljer omkring hjemsendelserne er blevet mørklagt.

I rød blok er der også roser til forslaget. Alternativet og Det Radikale Venstre mener, at en kontrakt mellem Rigspolitiet og en virksomhed kan sikre mere åbenhed.

Forslaget møder til gengæld kritik hos advokat Niels-Erik Hansen.

Han repræsenterer to asylansøgere, der sidste år blev slået under overleveringen til de afghanske myndigheder, da de ikke ville forlade et lejet fly, der var landet i Kabul.

Ifølge hans vurdering er det uafklaret, om udlændingene er omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, når de lander i et fly, som danske myndigheder har lejet.

Han mener, at kontrakten vil skabe et ekstra led, som besværliggør afgørelsen i den slags sager.

Indtil videre er der i år blevet udsendt 4825 personer fra Danmark. Det viser de nyeste tal fra Nationalt Udlændingecenter har Danmark.

/ritzau/