Temperaturerne stiger, og flere og flere rykker nu ud og bruger byens attraktive parker, havnefront og andre oaser.

Det betyder også, at Københavns Politi igen i år forventer stigende udfordringer.

Det gælder især støj og høj musik i de sene aften- og nattetimer.

»Derfor vil vores patruljer igen holde skarpt øje med, at festerne ikke stikker af i byens grønne områder,« siger ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi, Peter Dahl, i en pressemeddelelse.

De seneste års udfordringer med støj og musik til ulempe førte sidste år til, at Københavns Kommune indførte skærpede støjregler i tre af byens parker.

Her er det forbudt at spille elektronisk forstærket musik efter klokken 20 på hverdage og søndage og efter klokken 22 om fredagen og lørdagen.

Selvom de skærpede regler ikke gælder i byens øvrige grønne områder, betyder det ikke, at der er frit løb, understreger politiinspektør Peter Dahl.

Bryder man reglerne og larmer, så det er til væsentlig gene for andre, risikerer man både en bøde og at få beslaglagt sit musikanlæg.

»I bund og grund handler det om sund fornuft. Er du i tvivl, om du spiller for højt, så gør du det nok. Så skru ned og vis hensyn, så vi alle kan være i byen - både dem der vil have en sjov og sen aften og dem, som skal tidligt op på arbejde dagen efter,« siger Peter Dahl.

De skærpede støjregler gælder for Havneparken på Islands Brygge, i Hørsholmparken på Nørrebro og i den del af Fælledparken, der ligger op mod Serridslevsvej.

»Vi rykker ud til anmeldelserne i det omfang, vi har mulighed for det. Det har vi ofte, men får vi en anmeldelse om et slagsmål eller anden personfarlig kriminalitet samtidig med en anmeldelse om en fest med høj musik, så prioriterer vi den første,« siger Peter Dahl.

Sideløbende med politiets indsats mod støj og musik til ulempe i byens grønne områder fortsætter Københavns Politi også tilstedeværelsen i det mere traditionelle natteliv.

Den indsats er centreret omkring Middelalderbyen i Indre By, hvor der er en høj koncentration af barer, klubber og nattelivsgæster, og hvor politiets patruljer hver weekend arbejder for at øge trygheden og lægge en dæmper på konflikter.

Også i Københavns Kommune er der søsat flere initiativer. Foruden de skærpede støjregler i tre af byens parker er antallet af kommunale natteværter også blevet øget.