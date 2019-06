Festen er endt brat for en gruppe nyudklækkede studenter.

Under den festlige studenterkørsel har gruppen gjort sig uvenner med deres chauffør, med politiet og med en tilfældig kvindelig bilist.

Kvinden tilkaldte politiet, efter studenterne valgte at kaste væsker med alkohol ned i kabinen i hendes åbne bil.

»En kvinde ringede og gjorde opmærksom på, at der var kastet en del alkohol ned i hendes bil,« siger Bo Georg Petersen, vagtchef ved Sydsjællands Politi.

Da politiet ankommer vælger chaufføren af studentervognen at afbryde kørslen.

»Vi har været ude for at snakke med dem. Studenterkørslen blev afbrudt, og så måtte de gå derfra,« forklarer Bo Georg Petersen.

»Det var vognmandens beslutning - han havde nultolerance, så det ville han ikke være med til.«

Episoden skete i Næstved omkring klokken 17.

Dermed havde studenterne sandsynligvis nået omkring halvdelen af deres rute.

På baggrund af episoden giver Sydsjællands Politi nu studenterne en opsang.

'Vi vil gerne bede jer om, at det skal være et par festlige dage og ikke til gene for øvrige borgere i samfundet' skriver politiet og tilføjer:

'Hold væde og andet indenbors i lastbilerne'.