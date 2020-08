Lørdag eftermiddag har der været et knivstikkeri ved Lyngby Station, og Nordsjællands Politi er derfor massivt til stede.

Vagtchef Camilla Priegel fortæller til TV 2 Lorry, at de har anholdt en mulig gerningsmand.

»Vi ankom til stedet efter en anmeldelse om et knivstikkeri. Her anholdte vi en 42-årig, som vi mistænker for at være gerningsmand.«

Hun tilføjer, at offeret er en 24-årig mand, der er kørt på Rigshospitalets Traumecenter for at få behandling.

Camilla Priegel tilføjer, at mandens tilstand er alvorlig, men hun kan ikke komme med specifikke detaljer.

Motivet for knivstikkeri kan vagtchefen heller ikke fortælle noget om.

Nordsjællands Politi fik meddelelsen klokken 16.17. De er stadig på gerningsstedet, hvor de er ved at lave undersøgelser. Området er derfor spærret af.

Hverken bus- eller togtrafikken påvirkes på nuværende tidspunkt af knivstikkeriet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi, men det har ikke været muligt endnu.

Opdateres..