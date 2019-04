Københavns Politi er torsdag morgen til stede ved Nørrebro Station. Her undersøger de et 'mistænkeligt forhold'.

Politiet oplyser samtidig på Twitter, at togtrafikken var kortvarigt standset, men at den kører normalt igen.

Vagtchef hos Københavns Politi oplyser til B.T., at sagen drejer sig om en enkelt henvendelse til politiet om, at en person på Frederiksundsvej skulle gå rundt med en gevær-lignende genstand.

»Vi kører stadig rundt derude. Og vi var tidligere til stede ved Nørrebro Station for at undersøge, om der var en person med et gevær. Derfor stoppede vi trafikken i fire minutter på stationen, mens vi ledte,« siger vagtchefen.

Politiet tager sagen med ro, men er fortsat i gang med at undersøge nærmere, om der er hold i henvendelsen.

»Vi har rimelig lav puls, men vi er stadig på sagen. Og nu skal vi have set noget videoovervågning igennem for at finde ud af, om der faktisk var en person med et våben,« siger vagtchefen.

B.T. følger sagen.