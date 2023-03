Lyt til artiklen

Hele dagen i dag leder politiet med lys og lygte i Faxe Ladeplads.

Her er 34-årige Daniel nemlig sidst set - i februar. Og politiet kan ikke udelukke det værste.

Billeder fra stedet viser nemlig, at politiet har taget vandsøgehunde med, som bruges til at snuse efter lig i vandet.

Det bekræfter Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politis kommunikationsafdeling.

»Vi har ikke fået eller kunnet finde noget livstegn fra ham siden 19. februar, så derfor tager vi udgangspunkt i, hvor den savnede person sidst er set i live.«

Derfor har de tilkaldt en større forsamling politihunde.

»Og i samme ombæring har vi tilkaldt vandsøgehunde,« siger Martin Bjerregaard.

Det er dog ikke fordi, de har fundet nogen spor på, at han nødvendigvis skulle være druknet.

»Faxe Ladeplads er ikke større, end at vi tjekker alle muligheder af, om han er blevet udsat for noget, er i et grønt område eller er faldet i vandet.«

Daniel fra Havdrup blev først gange efterlyst 23. februar.

Han var – muligvis i nedtrykt tilstand – forsvundet fra sin bopæl og sidst set i Faxe Ladeplads i løbet af natten til søndag 19. februar.

»Vi har indtil videre kun planer om at lede i dag. Ellers skal vi finde noget, der indikerer, at vi skulle fortsætte i morgen.«

Martin Bjerregaard og politiet håber, at deres aktivitet i området kan få de lokale til at erindre noget, politiet kan bruge.

»Men der er desværre intet nyt i dag indtil videre.«