En efterladt taske blev til aften fundet i Ikea i Aarhus.

Østjyllands Politi skrev på Twitter, at de var til stede på området og undersøgte taskens indhold, hvor både parkeringspladsen og varehuset straks blev spærret af.

Politiet oplyser, at de har haft bombehunde på stedet og afsøgt tasken, men at indholdet var ganske ufarligt, og at de derfor har forladt stedet.

Ikea er åbnet igen.