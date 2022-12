Lyt til artiklen

Hvis man har planer om at skulle igennem Limfjordstunellen i Aalborg i aften, er det en god idé at afsætte ekstra tid til rejsen.

For det kan man nemlig ikke komme.

Således meddeler Nordjyllands Politi på facebook, at man i aften vil spærre begge tunnelrør.

Afspærringen vil ske mellem kl. 22.30 og 02.00.

Det skyldes en stor beredskabsøvelse i Limfjordstunnelen, som varer i 10 timer, fra kl. 19.00 i aften og frem til kl. 05.00 onsdag morgen.

Politiet opfordrer til, at bilister, som gerne ville have benyttet tunnelen, kører ad en alternativ rute over Limfjordsbroen - ad Hjørringvej, Vesterbro, Øster Allé, Gasværksvej og Øster Uttrup Vej.