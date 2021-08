Politiet vil meget gerne have fat i latexmanden.

Latexmanden – som han er blevet døbt af sn.dk – var på spil igen mandag, da det blev anmeldt til Nordsjællands politi, at en mand blev spottet i en lang oilskindsfrakke nær skovområdet ved Tisvilde Hegn.

Politiet har en formodning om, at det er den samme mand, som politiet nu har modtaget 14 anmeldelser om, der fordeler sig over i alt syv dage. Første gang daterer sig tilbage til 27. december 2019.

I en af to anmeldelser fra 22. juni har en cyklist set latexmand, der er var iført sort latextøj og et sminkefyldt ansigt, ligge i rabatten på en skovsti. Manden havde blå strips om håndled og ankler for at det skulle ligne, at han var bundet. Det var dog ikke tilfældet.

Nordsjællands Politi siger til sn.dk, at manden ikke er til at genkende på grundt af sit meget tildækkende outfit og ingen distinkte kendetegn. Derfor beder de nu borgerne om hjælp til at finde latexmanden, da de tror nogle personer har mere info, end der er kommet frem i sagen.

»Det har stået på i lang tid nu, og vi har lidt en fornemmelse af, at der måske er nogen, der ved lidt mere,« siger politikommissær Morten Riisager-Pedersen til Sjællandske Nyheder.

Politiet vil meget gerne i kontakt med manden for at tage en snak om den utryghed, som han skaber i lokalsamfundet.

Latexmanden har i flere tilfælde også blottet sig og rørt ved sig selv foran person i skoven og ved stranden i området. Det er strafbart, men i de andre tilfælde, som episoden beskrevet tidligere i artiklen, begår manden ingen ulovligheder.

Ikke desto mindre vil Nordsjællands Politi have sat en stopper for hans adfærd. Derfor opfordrer politiet også borgerne til at ringe 114 så hurtigt som muligt, hvis man spotter man.

Politiet vil så snart en anmeldelse tikker ind være klar til at rykke ud med en patrulje og opsøge manden.

Udover at blive set i latextøj og maske, er latexmanden senest set i lang oilskindsfrakke. Han beskrives som høj og tynd.