Nogle gange kan det hele godt gå lidt hurtigt, og så sker det, at man glemmer ting. Det er tilfældet i dag på Fyn.

Her har en person glemt et pænt beløb i en pengeautomat, skriver Fyens Politi på Twitter.

Til B.T. bekræfter de, at man har fundet ud af det, ved at en kvinde har fundet den bedste side frem af sig selv.

»Det er en 61-årig kvinde, der skal hen og hæve penge i en automat, og så ser hun, at der allerede sidder penge. Det får hende til at kontakte os, så vi kan hente pengene,« siger vagtchefen Kenneth Taanquist.

Ejermanden til et pænt pengebeløb efterlyses. En venlig sjæl fandt et større pengebeløb efterladt i hæveautomat v. Kvickly i Østergade i Middelfart søndag kl. 1217. Behørig dokumentation skal fremvises :-) #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 19, 2019

Hæveautomaten er ved Kvickly i Østergade i Middelfart, og pengene blev fundet søndag klokken 12.17.

Hvis kvinden ellers ønsker det, så står hun til at få en findeløn.

Satserne på findeløn er, at hvis beløbet er 200-5000, så kan man få 10 procent. Hvis beløbet er 5000-10000, så kan man få fem procent, mens man kan få to procent, hvor beløbet er over 10000 kroner.

Politiet efterlyser behørig dokumentation fra personen, der har glemt sine penge.