Midt- og Vestsjællands Politi leder i øjeblikket med hunde og helikoptere efter en 76-årig mand.

Den 76-årige mand hedder Knud og er forsvundet fra sit hjem i Kirke Hyllinge.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Knud beskrives som 175 cm høj, spinkel og med et »hængende øje.«

Her er billedet, som politiet har brugt til at efterlyse Knud. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Vis mere Her er billedet, som politiet har brugt til at efterlyse Knud. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

»Vi vil gerne sikre os, at han har det godt,« skriver politiet i opslaget.

Hvis du ser Knud, eller har andre oplysninger, der kan hjælpe politiet videre, skal du ringe 1-1-4.

Opdateres...