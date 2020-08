Tårnhøj musik og hård bas klokken møg om natten skal ikke længere plage de søvnhungrende københavnere.

Københavns Politi vil nu i højere grad hive bødeblokken frem i stedet for at tale de unge musikelskere til fornuft.

Det skriver DR.

»Vi er bare nået til et sted, hvor vi må erkende, at vores dialogbaserede tilgang ikke har haft den helt store effekt,« siger Peter Dahl, chef for beredskabet i Københavns Politi.

»Vi ser stadig massivt, at særligt unge mennesker tager ud i det offentlige rum og spiller med blandt andet de her soundboxes og i det hele taget fester i det offentlige rum,« siger han.

Henover sommeren har der været en del pressedækning af festende unge og deres såkaldte soundboxes, som kan høres i miles omkreds.

Ifølge DR har politiet i København modtaget dobbelt så mange anmeldelser om 'musik til ulempe', som de fik sidste år.

Københavns Politi forklarer til DR, at der ikke er præcise regler for, hvor højt man må spille eller hvornår. Det handler om hvornår politiet vurderer, at man forstyrrer den offentlige orden - herunder folks nattesøvn.

Får man en bøde, så ligger den i omegnen af 1.500 kroner.