Københavns Politi havde torsdag travlt med at udskrive bøder til cyklister.

Københavnere på to hjul havde nemlig tilsyneladende for travlt til at respektere farverne i et lyskryds.

I hvert fald blev i alt 55 trafikanter på cykel sigtet for at køre over for rødt lys, skriver Københavns Politi på X.

Det skete under en målrettet indsats med fokus på cyklister.

Og sådan en forseelse koster 1.000 kroner.

Så der blev altså skrevet bøder for i alt 55.000 kroner for at køre over for rødt på cykel.

»Det var særligt i Børsgade, Henrik Steffensens Gade på Frederiksberg og på Værnedamsvej, at cyklisterne havde problemer med at vente de ekstra sekunder på det grønne lys,« skriver Københavns Politi på X.

Politiet tilføjer imidlertid, at man også observerede, at andre cyklister havde en smule problemer med at følge reglerne.

»Vi så også enkelte eksempler på cyklister, der manglede lys på cyklen, hvilket er en rigtig dårlig idé – ikke mindst fordi mørket hurtigt falder på,« skriver politiet i en opfølgning.

»Derfor er synlighed i trafikken til gavn for både cyklisterne selv og bilisterne, der lettere kan få øje på dem,« forklarer Københavns Politi.