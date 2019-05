Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politiet sigter Rasmus Paludan i ny sag om racisme

Nordsjællands Politi har sigtet folketingskandidat og leder af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, i en ny sag om racisme. Paludan er anmeldt for at komme med racistiske ytringer i en af sine YouTube-videoer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs mere her

Rasmus Paludan demonstrerede i Fælledparken i København 1. maj. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan demonstrerede i Fælledparken i København 1. maj. Foto: Mads Claus Rasmussen

SAS og piloter indgår aftale og slutter ugelang strejke

SAS og selskabets piloter har indgået en overenskomstaftale. Dermed er den ugelange strejke, som har berørt over 380.000 passagerer, ovre. Der er tale om en treårig aftale, hvor piloterne ifølge SAS blandt andet kommer til at få 10,8 procent mere i løn.

Læs mere her

En ugelang pilotestrejke er ovre, efter at det er lykkedes SAS at indgå en overenskomstaftale med selskabets piloter. Der er tale om en treårig aftale, som giver piloterne knap 11 procent mere i løn over tre år. Foto: 1081 Fredrik Persson/TT Vis mere En ugelang pilotestrejke er ovre, efter at det er lykkedes SAS at indgå en overenskomstaftale med selskabets piloter. Der er tale om en treårig aftale, som giver piloterne knap 11 procent mere i løn over tre år. Foto: 1081 Fredrik Persson/TT

Saudi-Arabien løslader fire kvindelige aktivister

Saudi-Arabien har midlertidigt løsladt fire kvindelige aktivister, der afventer at blive stillet for en dommer. De fire er blandt 11 kvindelige aktivister, som for næsten et år siden blev anholdt, anklaget for at have haft kontakt med udenlandske medier, diplomater og rettighedsgrupper.

Læs mere her

Sudans opposition fortsætter presset på militærstyret

Hundredtusinder af demonstranter var torsdag samlet uden for det militære hovedkvarter i Sudans hovedstad, Khartoum. I alt var langt flere samlet end de foregående dage. Demonstranterne vil lægge fornyet pres på det midlertidige militærstyre.

Læs mere her

Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH Vis mere Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

Lærere må nu bære våben i klasseværelser i Florida

Lærere må nu ikke blot bære våben på skolernes område, men også i klasseværelser på skoler i Florida. Loven er blevet vedtaget med et republikansk flertal i Repræsentanternes Hus i staten Florida, selv om flere lærerforeninger og skoler i Florida er imod programmet.

Læs mere her

Skoleskyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, USA, i februar sidste år kostede 17 mennesker livet, og 17 blev såret. Foto: LEAH MILLIS Vis mere Skoleskyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, USA, i februar sidste år kostede 17 mennesker livet, og 17 blev såret. Foto: LEAH MILLIS

Dødstallet efter moské-angreb i Christchurch stiger til 51

Moské-angrebet i Christchurch har krævet endnu et dødsoffer. En tyrkisk mand, der blev såret under angrebet i New Zealand den 15. marts, er død torsdag. Dermed stiger det samlede dødstal til 51 personer. Det oplyser de newzealandske og tyrkiske myndigheder.

Læs mere her

Med torsdagens dødsfald har i alt 51 personer mistet livet, efter at en gerningsmand angreb to moskéer i Christchurch. Foto: SANKA VIDANAGAMA Vis mere Med torsdagens dødsfald har i alt 51 personer mistet livet, efter at en gerningsmand angreb to moskéer i Christchurch. Foto: SANKA VIDANAGAMA

Kvinde dømt for angreb på Kim Jong-uns halvbror er løsladt

En kvinde, der er dømt for angreb på den nordkoreanske leder Kim Jong-uns halvbror i en lufthavn i Malaysia, er fredag blevet løsladt. Den 30-årige Doan Thi Houng risikerede oprindeligt dødsstraf.

Læs mere her

Sag om seriemorder koster Cyperns justitsminister jobbet

Cyperns justitsminister er torsdag trådt tilbage på grund af en sag om en seriemorder, som har rejst en bølge af kritik mod det cypriotiske politi. Fejltrin fra politiets side kunne have betydet, at endnu flere var blevet dræbt.

Læs mere her