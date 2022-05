»Er dine børn store nok til at færdes på egen hånd i trafikken, så lad dem cykle, gå eller tage bussen til og fra skole.«

Sådan lyder opfordringen fra Sydjyllands Politi på Twitter søndag aften.

Det sker i forbindelse med kampagnen 'Stop Keglerne' i Esbjerg Kommune.

Kommunen er kåret som en af landets sikreste kommuner. Og netop af den grund, vil de have flere skolebørn til selv at finde til og fra skole.

Trafikråd Det vigtigste er, at barnet selv får lov - om det er ved at tage cyklen, bussen, hoppe på tungen eller gå selv. Lav aftaler med andre forældre, så jeres børn kan følges i skole.

Snak om, hvordan man bevæger sig i trafikken.

Vær sammen om at planlægge skoleruten – aftal hvor børnene må krydse vejen, osv.

Tag ruten eller busruten sammen, indtil børnene kan selv.

Støt dit barn i den gode vane. Kilde: Stopkeglerne.nu

I skrivende stund kommer 6.703 skolebørn selv i skole. Resten bliver kørt til og fra skole hver dag.

Og det er alt for mange, skriver de.

For det frarøver dem nemlig vigtige trafikerfaringer.

»De bliver gjort til kegler i trafikken,« står der på kampagnens hjemmeside.

»Alle skoler i Esbjerg Kommune er derfor gået sammen om selv at gå, cykle eller tage bussen i skole.«