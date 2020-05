Hvad laver vi egentlig, når vi kører bil?

Det tyder på, at nogle har travlt med mere end bare at holde øjnene på vejen.

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i 2019, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 20.000 trafikanter foretager sig bag rattet - og resultatet er ikke tilfredsstillende.

Nu sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 0,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne taler i håndholdt mobil, mens bilen er i fart.

Undersøgelsen konkluderer også, at det særligt blandt de tunge køretøjer, især lastbiler, er et problem - blandt lastbilchauffører taler 2,7 % i håndholdt mobiltelefon.

Det vil Rigspolitiet derfor gøre op med, når de fra mandag den 4. maj til søndag den 10. sætter ind med uopmærksomhedskontroller - der er nemlig uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken.

»Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge," siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Politiet laver også en landsdækkende kampagne, som opfordrer flere til at køre bil, når de kører bil i stedet for at lade sig distrahere af eksempelvis børneopdragelse, mobiltelefonen eller den flotte udsigt.