På plejehjemmet Åløkkeparken i Brobyværk på Fyn blev der afholdt en festlighed med 30-40 personer for at tage afsked med en ansat.

Men politiet fik et anonymt tip og kørte ud på plejehjemmet, da det er en overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Hændelsen skete tilbage den 27. november, og til mediet fortæller politiet, at dem der var til arrangementet besluttede at lukke festen ned, da politiet kom kort før klokken 22.00.

Der blev heller ikke udstedt bøder, selvom dem der var på stedet og ikke var på arbejde, har overtrådt forsamlingsforbuddet.

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Herdis Hanghøi (V), blev underrettet om sagen på et møde i onsdags, og hun er ikke begejstret for, hvad hun hørte.

»Det er ikke tilladt, og det er slet ikke tilladt på et plejehjem, så det er et uheldigt signal, der sendes. Det er en beklagelig fejl,« siger hun til Fyens Stiftstidende.

Lederen af plejehjemmet, Lise-Lotte Steengaard bekræfter til mediet, at der var et arrangement, men at hun mener, at reglerne blev overholdt.

Lederen af de kommunale plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune, Helle Liedecke, mener, at de ansatte har forsøgt at gøre det rigtige, men da plejehjemmet er et offentligt tilgængeligt sted, så har de derfor overtrådt forsamlingsforbuddet, skriver Fyens Stiftstidende.

Hun slår også fast, at det nu er slut med sociale arrangementer.