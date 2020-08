72 politielever på den midlertidige politiskole i Fredericia samt 10 lærere samme sted er blevet sendt hjem på grund af coronavirus.

Det bekræfter Jan Bjørn, rektor for Politiskolen, over for B.T.

Hjemsendelsen af de mange politifolk sker, efter en politielev lørdag og yderligere en, som går i en anden klasse, den efterfølgende dag er blevet testet positiv for covid-19.

»Vi har sendt tre klasser hjem og derudover 10 lærere. Dem kører der nu et testforløb på,« siger Jan Bjørn.

Efter meldingerne om de to smittede politielever i Fredericia i weekenden etablerede Region Syddanmark og Styrelsen for Patientsikkerhed mandag et mobilt testcenter på området på Ryes Kaserne, hvor Politiskolens Uddannelsescenter Vest holder til.

»345 personer er blevet testet, og vi har indtil nu fået 300 svar tilbage. De er heldigvis negative alle sammen. Så hvis også de, der endnu ikke er kommet svar tilbage på, er negative, er det kun de to pågældende elever, der er blevet smittet,« siger rektoren.

Af sikkerhedshensyn skal de mange hjemsendte politielever og lærere nu holde sig hjemme i foreløbig syv døgn, mens de er i et testforløb.

Er der fortsat ingen coronasmitte hos de hjemsendte mod slutningen af karantæneperioden, kan de vende tilbage til skolen, fortæller Jan Bjørn.

Det får dog alligevel konsekvenser for forholdene på stedet, at de to politielever er konstateret smittet med covid-19:

»Det gør, at vi har været nødt til at kigge vores uddannelse igennem. For det første har vi strammet op på alle de kendte forholdsregler med at spritte af, vaske hænder, holde afstand og så videre. Men vi har også suspenderet al fysisk træning, øvelser hvor man har fat i hinanden og den slags,« siger Jan Bjørn, som på nuværende tidspunkt ikke ved, hvornår den normale undervisning kan genoptages.

»Politiskolen er et strategisk beredskab for hele dansk politi. Det er også derfor, vi meget hurtigt og meget effektivt har fået stablet det her testforløb på benene. Selv om vi nu har sendt tre klasser hjem, betyder det ikke, at vi ikke fortsat kan indgå i beredskabet og leve op til de forpligtelser, vi har,« siger han.

I sidste uge blev en lærer og fire politielever i samme klasse på Politiskolen i Brøndby konstateret smittet med covid-19.

Her blev en klasse og i alt seks lærere hjemsendt.

I samme forbindelse blev der i hast oprettet en mobil testenhed på stedet, hvor i alt 550 personer blev testet.

»Heldigvis har vi også kun fået negative svar tilbage for dem,« siger Jan Bjørn.