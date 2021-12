Der er meget glat rundt omkring på Fyn lige nu. Så glat, at politiet melder om adskillige ulykker.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist til B.T.

På lidt over halvanden time tirsdag morgen har det hele ni gange således været nødvendigt at sende en ambulance afsted til faldulykker, oplyser vagtchefen.

»Når man sender en ambulance, så kan man jo sige sig selv, at det ikke er godt. For hvis man bare kunne rejse sig og gå igen efter faldet, var der jo ikke brug for vores hjælp,« siger vagtchefen.

Det er både kvinder, mænd, cyklister og ældre, der er blevet overraskede over, hvor glat det lige nu er på Fyn.

Derfor har Fyns Politi også sendt en venlig påmindelse ud på det sociale medie Twitter til alle borgere på Fyn om at få ryddet sne og kommet isen til livs på eget fortov.

»Pas rigtig meget på isslag her til morgen. Både i indkørsler og på trapper,« lyder det blandt andet fra Fyns Politi på twitter.

Også P4 Trafik har på Twitter advaret mod isslag mange steder i Odense. Særligt advarer kommunens vintervagt om, at det er meget glat på belægninger af natursten eller granit.

Der skal altså med andre ord lyde en kraftig anbefaling til at være varsom, når man går udenfor døren grundet isslag.

Som husejer har du fra klokken syv om morgenen pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov, så ingen falder i hverken sne eller på is og kommer til skade.

Og det er ikke kun på Fyn, men faktisk i hele landet, hvor det kan være ganske glat tirsdag morgen.