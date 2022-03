14-årige Sajadeh Jebreili fra Silkeborg er ikke set, siden hun fredag morgen forlod sit hjem for at tage i skole.

Det fik lørdag Midt og Vestjyllands Politi til at efterlyse den 14-årige med både navn og billede.

Siden har politiet fået en del henvendelser fra borgere, ligesom de har foretaget afhøringer i nærområdet.

»Jeg ville så gerne sige, hun er fundet og har det godt, det kan jeg desværre ikke. Vi efterforsker bredt på alle de henvendelser, vi får, og vi er i gang med at verificere de oplysninger, der kommer. Vores primære mål er at finde hende og sikre, hun har det godt, hvor hun er,« siger Anders Bøje Hansen, der er vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet arbejder fortsat med en formodning om, at Sajadeh Jebreili er taget fra hjemmet af egen fri vilje, men de ved endnu ikke, hvor hun er taget til.

»Hvis nogen har taget hende ind, eller hun har henvendt sig for at få husly på den eller anden måde, eller nogen bare har været i kontakt med hende, så vil vi meget, meget gerne vide det,« siger Anders Bøje Hansen.

Politiet meldte lørdag ud, at de har en teori om, at den 14-årige Sajadeh Jebreili er taget mod København – og den teori arbejder de videre med.

»Vi tror det, men vi ved det ikke. Vi efterforsker bredt og har hele landet som vores området. Vi aner simpelthen ikke, hvor hun er taget hen,« siger Anders Bøje Hansen og uddyber:

»Men hun har talt med nogle veninder om København, og hun har blandt andet spurgt, hvor dyrt det er at tage toget dertil. Det er et long shot, var jeg ved at sige – teorien er kun baseret på snakken med veninderne. Hun kan ligeså godt være stået af i Aarhus, hvis hun overhovedet har taget toget.«

Politiet er på nuværende tidspunkt i gang med at verificere, om Sajadeh Jebreili overhovedet har været med toget.

Heller ikke afhøringerne har givet noget gennembrud i sagen.

»Det har selvfølgelig givet os et større billede af, hvem hun er, og hvad hun har foretaget sig i tiden op til, hun forsvinder fredag formiddag. Men der er ikke noget, der fortæller os, hvor hun er henne. Vi har intet konkret spor, der siger, hvor vi kan lede, desværre,« siger Anders Bøje Hansen.

Midt- og Vestjyllands Politi deler følgende signalement af Sajedeh Jebreili:

Mellemøstlig af udseende.

Mellem 155 og 165 centimeter høj.

Let kraftig af bygning, brun i huden og har langt sort hår.

Dansk-talende.

Ifølge politiet er hun iført en sort/hvid jakke og briller med lyserødt stel.

Hun bærer måske tørklæde.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114.