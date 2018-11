De 10 unge mænd, der er hjemsendt fra Roskilde Katedralskole og politianmeldt for en voldsepisode, hvor de tævede en kammerat og filmede det som et fødselsdagsritual, slipper for pletter på straffeattesten. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Midt- og Vestsjællands Politi vil indstille efterforskningen og opgive alle sigtelser. Det skyldes, at det 16-årige offer ikke vil medvirke til at køre en straffesag, da han selv indvilligede i at stille op til tæsk. Da han heller ikke er kommet til skade, kan politiet ikke gå videre med sagen.

- Det kan godt være, at det ser voldsomt ud på video, men der er ingen hjernerystelse eller brækkede arme og ben. Når offeret ikke ønsker at medvirke til en straffesag, er der ikke grundlag for, at politiet går videre med sagen, når der ikke er en samfundsmæssig interesse i det, forklarer Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.