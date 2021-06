Man hørte om det flere gange sidste år, og i 2021 er det ingen undtagelse.

I takt med at sommeren er over os, søger flere og flere ud i det fri, hvor man nyder hinandens selskab. Og ofte er høj musik og larm med i selskabet, hvilket får politiet til at komme med en opfordring.

Det skriver TV Syd.

Til mediet fortæller Michael Weiss, politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, at der er sket en 'opblomstring', når det kommer til klager over støj. Primært forårsaget af unge.

Han uddyber, at et overtal af henvendelserne har med høj musik fra soundbokse og andre, store højtalere at gøre.

Ifølge Michael Weiss er dialog vejen frem – og en af dialogerne er nødt til at være mellem forældrene og børnene, siger han til TV Syd.

»Vi er nødt til at være opmærksomme på det her problem som forældre. Det er stadig et forældreansvar, hvordan de helt unge opfører sig, så vi skal huske at tale med vores børn om, hvordan man opfører sig,« siger Michael Weiss.

Han mener også, at de, der oplever støjen, selv kan tage dialogen, før der rettes henvendelse til politiet.

Taler du med dit barn om støj af hensyn til andre?

Det var også noget, kultursociolog hos SDU Annette Michelsen la Cour sagde til B.T. sidste år, da støjgener også var et tema.

»Det er ikke, fordi man bare skal slappe af og lade de unge feste løs. Jeg tænker bare, at man skal forsøge at spørge sig selv, om man kunne vente med at ringe til politiet. Man kunne trække den en ekstra gang og gå i dialog. Det ville være den bedste metode, men det er også en smule optimistisk, erkender jeg.«

Ligesom sidste år er festivalsæsonen anno 2021 aflyst. Og det giver en konflikt:

»Når festivalerne er væk, så prøver man at gøre det andre steder. Og det harmonerer ikke altid, for den der festivalstemning kan du ikke bare overføre til byen. Det er ikke det samme rum,« forklarede Annette Michelsen la Cour.