Rasmus Paludan vil brænde en koran foran den tyrkiske ambassade indtil Sverige kommer med i NATO. Nu melder politiet ud.

Rasmus Paludan har sat gang i en international krise, da han i sidste uge brændte Koranen foran den tyrkiske ambassade i Stockholm, Sverige.

Det fik konsekvenser, for Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan vil nu, på grund af Rasmus Paludans koranafbrænding, ikke hjælpe Sverige med at opnå optagelse i NATO.

»De, som tillader den form for blasfemi foran vores ambassade, skal ikke længere forvente vores støtte til deres NATO-medlemskab,« sagde Erdogan i en tale med henvisning til Paludans koranafbrænding.

Det har imidlertid ikke stoppet Rasmus Paludan, der torsdag aften meddelte, at han vil brænde en koran af foran den tyrkiske ambassade hver fredag, indtil Tyrkiet lukker Sverige ind i NATO-samarbejdet.

»Jeg giver også et løfte om, at når han lukker Sverige ind i NATO, så kommer jeg aldrig i hele mit liv til at brænde en koran foran en tyrkisk ambassade igen,« fortalte Rasmus Paludan til Aftonbladet.

Endvidere har Rasmus Paludan tænkt sig at brænde en Koran af foran Islamisk Trosamfund på Dortheavej i Københavns Nordvest-kvarter fredag.

Nu melder politiet ud, at demonstrationen er anmeldt, og at politiet arbejder på at sikre Rasmus Paludans sikkerhed:

»Vi forbereder os på samme måde, som vi har gjort til de forrige demonstrationer, han har afholdt. Som sædvanlig har vi en dialogbaseret tilgang, og vi afpasser løbende vores indsats efter situationen,« fortæller Københavns Politis pressetjeneste til B.T.

De kan desværre ikke løfte sløret for eventuelle operative overvejelser.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Rasmus Paludan.