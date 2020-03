Restauranter, værtshuse og andre steder, hvor folk mødes til sociale arrangementer, skal holde lukket den kommende tid.

Det fortalte Mette Frederiksen onsdag, hvor nye regler trådte i kraft i Danmark. Men det er ikke alle, der følger reglerne.

Det fortæller Brian Holm, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, til B.T. søndag.

»Lige nu har vi fem igangværende sager, hvor vi har været ude ved erhvervsdrivende, der ikke holder lukket, som de skal.«

Hvilken slags erhvervsdrivende er der tale om?

»Det drejer sig blandt andet om en vandpibecafé, en frisør og en neglesalon, der har holdt åben herude på Vestegnen de seneste dage.«

Brian Holm siger, at Københavns Vestegns Politi har givet en bøde på 5.000 kroner til de erhvervsdrivende, der ikke overholder reglerne.

Vagtchefen tilføjer, at de ofte har givet flere bøder under deres besøg hos de erhvervsdrivende - nemlig til de besøgende.

»Det maksimale antal kunder, der har været på stedet, mens vi har været der, er fem. Og de er blevet tildelt en bøde på 1.500 kroner.«

Onsdagens nye regler fra regeringen for at inddæmme coronavirussen, der lige spreder sig enormt hurtigt i Danmark og resten af verden.

Alligevel er det ikke kun Københavns Vestegns Politi, der har været forbi erhvervsdrivende, der vælger at trodse reglerne og holde åben.

Fredag aften rykkede både Fyns og Københavns Politi ud. Her var det et værtshus og en vandpibecafé, der serverede for deres gæster.

B.T. har dog ligeledes været i kontakt med politikredse søndag morgen, hvor der ingen brud på reglerne har været.

Det gælder Sydøstjyllands og Sydsjællands Politi.

Lørdag skærpede politi og kommuner flere steder i landet kontrollen med, om folk overholder de nye regler og ikke samles trods det gode vejr.

Lørdag eftermiddag ved 14-tiden var meldingen fra flere politikredse, at folk respekterede reglerne, og bødeblokken derfor ikke skulle frem.