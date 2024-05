Københavns Politi har færdiggjort brandundersøgelserne på selve Børsen.

Det skriver politiet på X.

»Det er dog for tidligt at konkludere noget omkring årsagen til branden, da der fortsat afventer yderligere brandtekniske undersøgelser og efterforskning.«

Københavns Politi melder, at de nu har overdraget bygningen til Dansk Erhverv.

Yderligere vil politiet ikke udtale sig om undersøgelserne.

»Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at sige mere om efterforskningen - ej heller om, hvornår vi kan sige mere. Vi har fuld forståelse for den store interesse, der er for sagen i befolkningen, og melder mere ud, så snart vi kan.«

Børsen brød i brand 16. april, og det ikoniske dragespir kollapsede i flammerne, som heldigvis kun åd halvdelen af den historiske bygning.

Efter at Børsen stod i flammer, var det hurtigt klart, at bygningen med tiden skal genopføres.

Allerede på branddagen fastslog Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, at bygningen skal genopføres »no matter what«.

Også fra politisk side er der udtalt et ønske om, at det skal ske.