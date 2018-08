'Nødsporet er til nødsituationer.'

Sådan skriver politiet i et opråb til de danske bilister på Facebook. Reprimanden kommer, fordi politiet alt for ofte oplever, at folk forsøger at smutte uden om køen efter en motorvejsulykke via nødsporet, selvom det både er ulovligt og kan være til fare for både bilisten selv og medtrafikanterne.

'For få uger siden brugte flere bilister nødsporet til at kante sig forbi en trafikulykke på Holbækmotorvejen, hvor en motorcyklist blev dræbt. Andre gange møder vi bilister, der bruger nødsporet til fx at tale i telefon, træde af på naturens vegne eller sætte medpassagerer af,' skriver politiet i opslaget.

Politiet forstår godt, at det er irriterende for bilisterne at sidde fast i en motorvejskø, som er opstået på grund af en ulykke. Men nødsporet må kun benyttes, hvis din bil er i stykker - eller hvis det står skrevet på færdselstavler ved eksempelvis vejarbejde. Ellers er nødsporet forbeholdt politiet og redningskøretøjerne, så de kan nå frem så hurtigt som muligt. Det kan være et spørgsmål om liv og død.

'Motorvejsulykker sker desværre regelmæssigt. Det store flertal af bilister accepterer uden tøven situationens alvor. De indstiller sig på, at politi og redningsfolk skal køre i nødsporet for at komme hurtigt frem til ulykken, og at de har brug for tid at hjælpe de forulykkede og gøre motorvejen køreklar igen. Men vi oplever med jævne mellemrum unødvendig kørsel og ophold i nødsporet,' oplyser politiet.