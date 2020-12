Politiet mangler endnu at høre fra ti personer, efter der natten til onsdag skete et jordskred i byen Ask nordøst for Norges hovedstad, Oslo.

Men selvom man som pårørende sidder og frygter det værste, så er der én oplagt ting, man ikke skal gøre.

Forsøge at ringe til dem, man stadig tror er fanget i ruinerne efter jordskreddet.

Det skriver Dagbladet.

Adskillige huse er blevet ødelagt som følge af jordskreddet. Foto: FREDRIK HAGEN

Politiet leder nemlig ihærdigt efter de ti savnede personer, som meget vel kan befinde sig i ruinerne.

Og det gør man blandt andet ved at bruge såkaldte IMSI-scannere.

»Vi kontrollerer alle telefoner og har en god kontrol over telefonnumre. Vi har arbejdet med sporing af telefoner før og kan bestemme, hvor de er placeret med en 20-25 meter usikkerhed. Politiet bruger også IMSI-fangere til at gøre usikkerheden mindre,« siger politiets indsatsleder, Roger Pettersen, til Dagbladet.

Men problemet er, at det kræver strøm fra de savnedes mobiltelefoner at finde dem med IMSI-scanneren.

Foto: FREDRIK HAGEN

Derfor er det et problem, hvis de pårørende ringer og ringer på livet løs, så telefonerne løber tør for batteri.

Politiet er ikke sikre på, at de ti personer befinder sig under ødelagte huse eller store jordmængder, for mange nordmænd ejer også hytter på fjeldet, og dér håber man, at nogen af dem befinder sig.

Mindst 14 huse lå i det område, hvor jorden er skredet. Krateret er 700 meter langt og 10-20 meter bredt, siger norsk politi.

Flere huse står tæt på kanten af det store hul i jorden.

Omkring 900 personer i området er blevet evakueret. Blandt andet skulle et sygehus med coronapatienter evakueres, og det har gjort indsatsen ekstra krævende.