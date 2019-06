Studenterhuerne bliver luftet i disse dage.

Og når natten falder på, klippes der forskellige tegn i hovedbeklædningen, alt efter om studenterne bader nøgne, drikker en kasse øl eller fejrer det hele med en omgang lagengymnastik.

Alt dette sker i forbindelse med de studenterfester, som der afholdes i denne uge.

Men de glade studenter glemmer måske lidt, at det er helt normal hverdage for resten af befolkningen, og at de fleste skal tidligt op på arbejde. Og når man skal det, er en dundrende bas ikke så sjov.

Det får nu politiet til at gå ud med en mindre opsang.

»Der er ganske givet mange fester, som vi ikke har hørt om, men som nok har givet anledning til irritation hos dem, der ikke skulle på job, siger Martin Bjerregaard, der opfordrer alle – både studenter og naboer – til at vise forståelse for hinandens situation,« siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til TV 2 ØST og fortsætter:

»Det sker kun en gang i livet, at man bliver student, og det er noget helt særligt. Omvendt, så er der jo rigtig mange, der ikke har ferie, og som skal på arbejde igen i dag.«

Han oplyser desuden, at man i Midt- og Vestsjælland natten til onsdag var ude til flere fester, hvor naboer havde klaget over støjgener.