Snestorm. Snefygning. Advarsel mod unødvendig kørsel. Jo, vintervejret har i den grad gjort sit indtog på Bornholm.

Nu advarer Bornholms Politi øens forældre, efter der er observeret flere farlige episoder langs vejene.

For at gøre færdsel mulig har sneplovene været på overarbejde hele natten og onsdagen.

Her har flere førere af sneplove set børn lege på de snevolde, de har skubbet ind til siden.

»Det er særdeles farlig leg,« skriver Bornholms Politi på Twitter.

Politikredsen understreger alvoren ved at skrive ordet 'farligt' med store bogstaver i tweetet.

»Plovene kommer forbi jævnligt og har blikket rettet på vejene. Sørg for at jeres børn leger i sneen væk fra vejene,« skriver politiet.

DMI har udsendt et varsel i kategori to, 'Farligt vejr' for Bornholm, som gælder frem til klokken 10 torsdag morgen.

Flere førere af sneplove ser børn lege på de snevolde, de har skubbet ind til siden. Det er særdeles FARLIG leg. Plovene kommer forbi jævnligt og har blikket rettet på vejene. Sørg for at jeres børn leger i sneen væk fra vejene. #politidk — Bornholms Politi (@BornholmsPoliti) February 10, 2021

Det skyldes risikoen for snefygning på øen.

»Snefygning kan medføre hurtig lukning af udsatte veje og dannelse af snedriver, nedsat sigt samt risiko for standsning af kollektiv trafik,« skriver DMI i varslet.