Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Svindlerne går ofte målrettet efter ældre personer.'

Det konstaterer Østjyllands Politi efter en 74-årige kvinde fra Aarhus mandag fik sig noget af en overraskelse.

I politiets døgnrapport fra 20. juli lyder det nemlig, at kvinden blev ringet op af en mand, som fortalte, at han var fra Windows kundeservice.

Manden fortalte den 74-årige, at hendes Windows ville lukke ned inden for 15 minutter, men at han nok skulle hjælpe hende med at undgå det.

Hjælpen kostede dog 50 kroner, og derfor skulle han bruge kvindens kontooplysninger, NemID og personnummer.

I god tro udleverede kvinden de forskellige oplysninger til manden, og kunne derefter følge med i, at et ukendt program kørte i baggrunden på skærmen på hendes computer.

Men imens at dette stod på, blev den 74-årige kontaktet af sin bank. Den oplyste, at der var 'usædvanlig aktivitet' på hendes konto – herunder at flere store beløb var rykket rundt.

Hun afbrød derfor opkaldet med den falske Windows medarbejder.

I forbindelse med svindlen kommer Østjyllands Politi med råd til, hvordan man undgår lignende tilfælde.

Som det første opfordrer de til, at man aldrig udleverer personlige oplysninger i telefonen.

Er man i tvivl om, hvorvidt personen er den, de påstår, så lav et kontrolopkald ved at bede vedkommende om at oplyse sit navn og den afdeling, de er ansat i. Læg på og ring selv til hovednummeret og spørg efter vedkommende.

Og netop fordi politiet ofte oplever, at det er ældre personer, der bliver snydt til at udlevere personlige oplysninger, opfordrer de til, at derfor også børn og børnebørn til at tage en snak med deres ældre familiemedlemmer og advare dem om fremgangsmåden samt vejlede dem i, hvordan de kan undgå at blive snydt.