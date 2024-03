Politiet er fredag aften massivt til stede ved en adresse i et lejlighedskompleks i Taastrup.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Jens Møller overfor Ekstra Bladet.

»Jeg kan sige, at vi undersøger et mistænkeligt forhold. Mere har jeg ikke for nu,« siger vagtchefen til mediet.

Ifølge mediet er politiet fortsat ved adressen, ligesom man søger med hunde i området.

En mand er blevet anholdt.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.

Opdateres...