Tirsdag aften klokken 22.00 lukkede Nordjyllands Politi årets jazzfestival, Jazzy Days, i Tversted. Det skete med henvisning til forsamlingsforbuddet.

Men det undrer festivalens leder, Niels Ole Sørensen, da han kunne fremvise alle nødvendige tilladelser til, at festivalen måtte afholdes også efter klokken 22.00.

Det skriver Nordjyske.

Papirerne som festivallederen fremviste, da politiet lukkede festivalen lige før, at aftenens hovednummer skulle gå på klokken 22.00, viste sig at være totalt ligegyldige, da den udsendte patrulje ikke kendte til de papirer.

Bestyrelsen i Tversted Jazzy Days gik tirsdag aften ud på Facebook og kommenterede lukningen af festivalen.

»Vi oplevede i aften, at Politiet lukkede vores festival ned! Vi er lamslåede da argumentet var, at hele arrangementet efter Covid-19 reglerne skulle slutte kl. 22.00 selvom vi kunne dokumentere, at vi har en tilladelse fra Politiet til, at baren skulle lukke kl. 22.00 (bliver lukket kl. 21.50 hver aften) samt Politiets tilladelse til at arrangementet (koncerten) kunne fortsætte til kl. 24.00. Dette har vi 100 % overholdt,« står der i opslaget.

Nordjyske har talt med Nordjyllands Politi, hvor vagtchefen fortæller, at man rykkede ud, da man fik en anmeldelse fra en forbipasserende.

Han kunne ikke forklare, hvorfor de fremførte papirer ikke var nok til, at festivalen kunne fortsætte.

»Vi har brugt meget tid i dialog med politiet op til festivalen for at sikre, at alt var i henhold til reglerne, og har fået retningslinjerne på skrift fra politiet, så vi er helt uforstående overfor deres beslutning,« slutter Facebook-opslaget fra festivalens bestyrelse.

Nu håber festivalen, at de kan få redt trådene ud med politiet, så festivalen kan fortsætte som planlagt på torsdag.