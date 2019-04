Containerbrande, trusler og ekstremt hærværk.

Det er blot tre af de ting, som beboere nær Kappelvænget i Aarhus V. er blevet udsat for henover weekenden.

Torsdag valgte Østjyllands Politi nemlig at skrue bissen på i en verserende bandekrig, der de seneste måneder har hærget det vestlige Aarhus.

Det gjorde de ved at lukke nogle klublokaler på Kappelvænget 8, da de vurderede, at der var risiko for, at stedet ville blive angrebet af den rivaliserende gruppe.

Lukningen blev dog ikke taget synderligt godt imod, og allerede kort efter opstod der uroligheder i området.

Ifølge døgnrapporten måtte politiet af flere omgange ud til Kappelvænget, hvor en gruppe unge drenge blandt andet samlede sig sammen og kastede sten og råbte skældsord efter politiet.

Derudover fik politiet natten til fredag flere anmeldelser om påsatte brande i skraldespande og containere, mens ukendte gerningsmænd desuden udøvede hærværk, smadrede vinduer og angiveligt virkede truende over for uskyldige borgere i området.

»Vi har en ide om, at det selvfølgelig er nogen, der er utilfredse med, at vi har lukket deres tilholdssted, og det har afstedkommet den her reaktion, så vi har en formodning om, at nogen med relation til stedet er sure,« sagde kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND fredag.

Østjyllands Politi lukkede torsdag nogle klublokaler i Aarhus V i forbindelse med en verserende bandekrig. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd Vis mere Østjyllands Politi lukkede torsdag nogle klublokaler i Aarhus V i forbindelse med en verserende bandekrig. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

B.T. har søndag morgen været i kontakt med Jes Frederiksen, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, for at høre, om de har modtaget flere anmeldelser hen over weekenden.

Vagtchefen fortæller, at fire containere blev sat i brand natten til lørdag, mens to personbiler er udbrændt som følge af en påsat brand.

»Den ene brændte ned som følge af strålevarme fra den anden,« siger vagtchefen.

Det lyder voldsomt, at en hel bydel er blevet udsat for hærværk. Hvordan vurderer I den kommende tid?

»Jamen urolighederne er allerede begyndt at dæmpe sig, så vi håber, at der ikke kommer mere,« siger vagtchefen og påpeger, at der natten til søndag kun har været hærværk mod en knallert, men at politiet ikke kan sige med sikkerhed, om hændelsen er relateret til weekendens øvrige uroligheder.

Østjyllands Politi har indtil videre kun anholdt én enkelt person i forbindelse med urolighederne. Det drejer sig om en 35-årig mand med banderelationer, der blev visiteret i forbindelse med stenkastene mod politiet, og som efterfølgende blev sigtet for at være i besiddelse af en springkniv.

Østjyllands Politi vil i den kommende tid have øget patruljering i området i det vestlige Aarhus i forbindelse med den målrettede indsats mod banderne.

Hvis man har oplysninger i forbindelse med urolighederne på Kappelvænget, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.