B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første kvartal af 2019 var sagsbehandlingstiden på 340 dage mod 212 dage i første kvartal 2007. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsekvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Nye tal: Ofre for kriminalitet venter rekordlang tid på politi og domstole

Det er næsten to år siden, at Per Ravn Sørensen blev tæsket bevidstløs på åben gade af to mænd.

Og halvandet år siden, at 19-årige Silas Lund endte med en brækket næse, hjernerystelse og flere tandskader.

De er ofre for vold, men også ofre for lange ventetider hos politiet, fordi deres sager endnu ikke har fået et punktum.

Sammen med andre ofre for kriminalitet har de sat ansigt på politiets udfordringer med rekordlange sagsbehandlingstider. Deres kritik er blevet hørt af justistministeren, og Rigspolitiet varsler nu konkrete ændringer.

I en ny handlingsplan skal ventetiden på personfarlig kriminalitet nedsættes og kommunikationen med ofre forbedres.

Det skal have den 'højeste prioritet', men det får alligevel en blandet modtagelse hos Per og Silas.

»Jeg vil se det, før jeg tror på det,« siger 54-årige Per Ravn Sørensen.

»Min tiltro til politiet er væk, og den kommer ikke bare tilbage, fordi de nu lover forandringer.«

Per Ravn Sørensen blev overfaldet for næsten to år siden, og hans to overfaldsmænd har stadig ikke fået en dom. Vis mere Per Ravn Sørensen blev overfaldet for næsten to år siden, og hans to overfaldsmænd har stadig ikke fået en dom.

Nyheden bliver modtaget bedre hos 19-årige Silas Lund, hvis overfaldsmand stadig ikke er dømt efter halvandet år.

»Det har været forfærdeligt at vente så længe og ikke høre noget fra politiet, så det er godt, at de nu har fået øjnene op for problemet og indser, hvor stort det faktisk er,« siger han.

Rigspolitiets nye tiltag kommer i kølvandet på de mange historier i B.T. om lange ventertider og udfordringer i politiet. De personlige beretninger har gjort stort indtryk på justistsminister Nick Hækkerup (S), som i juli krævede handling.

Han sagde dengang, at det er historier, der kan få en sten til græde, og under det politiske samråd tirsdag fulgte han igen op på sagerne ved at sige, at der i dag er mennesker, som efterlades i en 'helt urimelig situation'.

Selvom det er positivt, at Rigspolitiets konkrete handlingsplan nu er formuleret sort på hvidt med målsætninger og datoer, så sidder mistiliden stadig så dybt i Per Ravn Sørensen, at han ikke lader sig imponere.

»Det er fint, hvis ministeren og Rigspolitiet kan se, at den nuværende situation er noget lort, men det er bare 10 år for sent, at de gør noget,« siger han.

Tilliden til politiet er også blevet væsentligt ringere hos Silas Lund efter det lange sagsforløb. Det ærgrer ham, fordi politiet netop skal være der for borgerne, når de har behov for hjælp, forklarer han.

Silas Lund blev overfaldet 29. marts sidste år efter en bytur. Han endte med en brækket næste, en hjernerystelse og tandskader. Han kunne i sin anmeldelse efterfølgende give politiet oplysninger om overfaldsmandens navn og adresse. Sagen er alligevel ikke afsluttet efter halvandet år. Vis mere Silas Lund blev overfaldet 29. marts sidste år efter en bytur. Han endte med en brækket næste, en hjernerystelse og tandskader. Han kunne i sin anmeldelse efterfølgende give politiet oplysninger om overfaldsmandens navn og adresse. Sagen er alligevel ikke afsluttet efter halvandet år.

Alligevel tror Silas på, at problemerne nu bliver løst.

»Nu kan de se, hvad det har haft af konsekvenser, så jeg tror, at det bliver ændret til det bedre,« siger han.

For både Per og Silas har det især været den ikke-eksisterende kommunikation fra politiet, som har frustreret dem. De hørte ingenting, vidste ingenting og forstod ingenting i de mange måneder og år, siger de begge. Det er derfor opløftende for dem at høre, at politiet i handlingsplanen nu også sikrer bedre kontakt med ofrene om deres sager.

»Dem, som i fremtiden bliver udsat for kriminalitet, vil forhåbentlig få mere at vide af politiet nu. Jeg gik selv lang tid uden at høre noget fra dem, og det var uden tvivl det værste, fordi jeg intet vidste om min sag,« siger Silas Lund.