Bundet med strips, overhældt med benzin og sat i flammer.

Disse grusomheder blev begået mod en 37-årig mand fra Lolland 3. december 2018, men først i sidste uge faldt der dom i sagen.

Her blev en 41-årig mand idømt seks års fængsel for rå og brutal vold af særlig farlig karakter, men folketidende.dk fortæller nu, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi modtog hård kritik i retten for deres håndtering af sagen.

Her lyder anklagerne ifølge mediet, at politiet først undersøgte gerningsstedet to måneder efter hændelsen, mens der gik 10 måneder før politiet anholdt den dømte og fik ham varetægtsfængslet.

Mediet har talt med vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen, der er chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet, og bedt ham om at forholde sig til kritikken.

Han fortæller, at han ikke kan pege på specifikke forhold, hvor politiet kunne have handlet anderledes.

»Det er en meget speciel og meget forfærdelig historie. Der gik desværre fire dage, før politiet blev informeret om sagen. Havde vi hørt om det noget før, havde vi haft mulighed for at få en helt anden opstart på sagen,« siger Søren Ravn-Nielsen.

Offeret lå efterfølgende i koma, og det betød, at han først kunne afhøres 4. januar 2019, altså en måned efter hændelsen.

Søren Ravn-Nielsen forklarer desuden, at politiet før afhøringen af den 37-årige ikke havde tilstrækkeligt belæg for, at der var sket en forbrydelse.

Gerningsstedsundersøgelsen påviste heller ikke noget, der kunne indikere dette.

Først da hukommelsen hos forurettede langsomt vendte tilbage, kunne politiet sigte den 41-årige. Dette skete 5. marts 2019.

Den 41-årige blev varetægtsfængslet 16. oktober, efter han havde truet et vidne. Dette skete altså 10 måneder efter, han satte ild til den 37-årige.