Politiets anklagemyndighed kræver fængselsstraf til den tidligere chef i Rigspolitiet Bettina Jensen.

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i. Bettina Jensen - der var nummer tre i Rigspolitiets hierarki - risikerer op mod seks års fængsel.

Hun er tiltalt efter straffelovens paragraf 144 om bestikkelse.

Fra januar 2012 til maj 2015 har hun 'uberettiget modtaget, fordret eller ladet sig tilsige en gave eller anden fordel fra Mariann Shirley Færø, hvis firma, Just Training ApS, i samme periode leverede konsulentydelser til Rigspolitiet,' lyder tiltalen.

B.T. har siden 2016 afdækket den historiske korruptionssag med Bettina Jensen og Mariann Færø som hovedpersoner.

Bettina Jensen blev ifølge politiet betalt 790.250 kr. fra Mariann Færøs firma for konsulentopgaver.

Som B.T. tidligere har afsløret, fik Mariann Færø lukrative millionopgaver fra Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner på blot tre år.

Mariann Færø er tiltalt efter straffelovens paragraf 122 om at yde bestikkelse.

De to kvinder er veninder og har under mistænkelige forhold udvekslet pelse og skønhedsoperationer. Mariann Færø har bland andet købt en pels til Bettina Jensen til en værdi af 37.000 kroner.

Veninderne har også mindst to gange været på skønhedsklinik sammen.

Ifølge Bettina Jensens advokat Anders Nemeth nægter hun sig skyldig.

»Hun ser naturligvis frem til at udtale sig om sagen i retten. Derudover har jeg ikke flere kommentarer.«

Bettina Jensen blev i 2017 fyret, efter at B.T. havde afdækket systematiske brud på udbudsreglerne og mistanke om overbetaling af tre navngivne konsulenter.

Flere ting i den her sag er dybt bekymrende. Blandt andet at der kan være bestikkelse på så højt et niveau i politiet Karina Lorentzen, retsordfører, SF

Efter fyringen blev Bettina Jensen politianmeldt, og efter næsten to års efterforskning blev sagen i første omgang droppet.

Siden har B.T. afdækket, hvordan den oprindelige efterforskning var stærkt mangelfuld. Blandt andet blev kvindernes forklaringer ikke tryktestet af Københavns Politi.

Kvinderne hævdede, at Bettina Jensen havde udført konsulentarbejde for Mariann Færø. Til den påstand fremlagde de nogle fakturaer, men B.T. kunne siden afdække, at der manglede fakturaer for 430.875 kroner.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er blevet kaldt i samråd for at forklare, hvorfor politiet i første omgang undlod at rejse tiltale mod deres tidligere kollega.

Få overblik over sagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. Senest har B.T. afdækket, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

Regeringens støttepartier ser med stor alvor på sagen.

»Jeg synes, flere ting i den her sag er dybt bekymrende. Blandt andet at der kan være bestikkelse på så højt et niveau i politiet. Så skal det også frem, hvordan en myndighed først kan komme med en konklusion, og så bagefter ændre den,« siger SF's retsordfører Karina Lorentzen.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, kalder sagen for en kæmpe skandale.

»Politiet skal jo sikre, at vi andre overholder loven. Så hvis en højtplaceret medarbejder i Rigspolitiet ikke gør det, er det en kæmpe skandale. Jeg er bekymret for, om det overhovedet var nået så langt, hvis ikke B.T. havde dækket det så grundigt.«

Københavns Byret lægger lokaler til retssagen mod Bettina Jensen og Mariann Færø. Datoen er endnu ukendt.