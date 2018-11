Rim på vejene og frost på forruden? Så er det nu, du skal beregne ekstra tid til komme på arbejde.

Sådan lyder det gode råd fra lovens lange arm, som forsikrer, at du på den måde ikke blot øger trafiksikkerheden.

Du undgår også både bøder og en frakendelse af kørekortet.

I løbet af natten har termometeret været nede og runde de minus syv grader flere steder i landet, så tirsdag morgen står vi op til endnu en flot og meget kold morgen.

Og skiftet fra det lune efterårsvejr til mere vinteragtige temperaturer kommer bag på mange billister, når de skal ud ad døren om morgenen.

Pludselig skal bilen varmes grundig op, og runderne skrabes fri for frost og rim, inden du kan komme af sted.

Derfor råder politiet nu til, at du stiller vækkeuret fem minutter tidligere, end normalt, så du har god tid til at skrabe ruderne fri for is, rim og dug.

'Stå op 5 min. før og rengør bilens ruder for is/rim/dug, inden du kører! Du øger trafiksikkerheden og undgår bøde og frakendelse!' skriver Syd- og Sønderjyllands Politiet i et tweet mandag aften.

Stå op 5 min. før og rengør bilens ruder for is/rim/dug, inden du kører! Du øger trafiksikkerheden og undgår bøde og frakendelse! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 26, 2018

Samme politikreds kommer tidligt tirsdag morgen også med en anden opfordring.

Denne gang særligt henvendt til lastbilchauffører og vognmænd:

'Fjern is fra trailerens tag, før det rammer en medtrafikant!', lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politikredsen anbefaler, at du eksempelvis bruger en snebro til at fjerne isen.