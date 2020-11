Hele ugen har styregruppen bag demonstrationen ‘Folkestyret hylder grundloven’ haft et »forbilledligt samarbejde« med politiet om demonstrationer i København og Aarhus lørdag.

Men de seneste fire timer har der været panik i gruppen, fortæller talsmand Knud Jeppesen.

Alt var ellers klappet og klar.

850 traktorer ville i løbet af natten og lørdag morgen sætte kurs mod hhv. Langelinie i København og Musikhusparken i Aarhus.

Så Knud Jeppesen og resten af styregruppen skulle bare lige have de sidste småting på plads og så ellers tidligt i seng, så de var klar til den store dag lørdag.

Men fredag aften udsendte politiet så et tweet, hvor de præciserer, at kun traktorer, som er registreret til at køre på landevej må deltage i demonstrationerne i hhv. Aarhus og København lørdag.

»Det kan ikke hjælpe noget. Dem har vi næsten ingen af,« siger Knud Jeppesen.

En helt almindelig traktor, som til dagligt bruges ved et landbrug, må nemlig kun køre på landevej, hvis det er arbejdsrelateret. Altså lidt ligesom at en tømrer kun må køre i sin gulplade varevogn, når han er på vej til og fra arbejde.

Der er anmeldt demonstration i både København og Aarhus i morgen. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at det kun er traktorer, som er registreret til almindelig kørsel på offentlig vej, der må benyttes til og fra demonstrationspladserne #politidk https://t.co/SX0glOdX3v — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 20, 2020

Og nu risikerer de mange landmænd, der kører i deres landbrugsregistrerede traktorer, altså at få bøder af politiet, når de møder op til demonstrationen.

Helt præcis har politiet meldt ud, ‘at det kun er traktorer, som er registreret til almindelig kørsel på offentlig vej, der må benyttes til og fra demonstrationspladserne’.

»Men vi kan ikke stoppe det nu. Folk er jo kørt hjemmefra,« siger Knud Jeppesen.

Styregruppe har i den dialog, de har haft med politiet hele ugen, været af den overbevisning, at de kunne få lov at få dispensation til at køre på landevejen i forbindelse med demonstrationen.

Traktoren skal ifølge loven nemlig ikke være registreret til landevejskørsel, hvis der kun er tale om en ‘tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet’.

»Derfor var vi jo i god tro, når politiet gav os tilladelse til demonstrationen,« siger Knud Jeppesen, som uddyber at det heller aldrig ved tidligere demonstrationer har været et problem.

Landmændene får opbakning fra Lars Løkke Rasmussen (V), der på Twitter skriver:



'I sidste sekund har man i nederste linje i paragrafbøgerne fundet begrundelse for at stoppe deres grundlovssikrede ret. Hvad sker der? Hvor er konduiten? Lad dog mennesker forsamles og udtrykke deres grundlovssikrede holdninger. Vi lever da for pokker i et demokrati!'

Også Pia Kjærsgaard (DF), der skulle have holdt tale ved demonstrationen, kalder udmeldingen for 'grotesk'.

»Jeg er chokeret. Det er magtarrogance,« siger hun til TV 2.

Østjyllands Politi bekræfter overfor samme medie, at de vil stå klar med bødeblokken, hvis ikke traktorerne er registreret til landevej.