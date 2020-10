Bekymrede borgere i hobetal kimer lige nu politiet ned for at få seneste nyt i corona-udviklingen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bekymringen kredser om mulighederne for at rejse ind og ud af Danmark via grænsen til Tyskland, og er sat i gang af de seneste dages udmeldinger fra danske politikere om corona-situationen.

Men politiet er ikke de rigtige at spørge til råds, og derfor har politiet nu sendt en besked ud via Twitter-profilen Sydjyllands Politi, hvor de opfordrer folk til at søge informatioiner andetsteds.

'Vi får en del opringninger med spørgsmål om mulige begrænsninger i ind- og udrejse via den dansk-tyske landegrænse. I skrivende øjeblik er der ikke sket ændringer. Hvis der kommer ændringer, vil de blandt andet kunne findes på coronasmitte.dk,' skriver politiet.

Kommunikationsrådgiver Helle Lundberg, som har skrevet tweetet, siger til B.T., at folk meget gerne må holde op med at ringe.

»Vi ved ikke mere end alle mulige andre. Vi opfordrer alle til at orientere sig på coronasmitte.dk. Lige så snart, der sker noget, bliver det opdateret derinde, siger hun.

Hun kan ikke sætte tal på, hvor mange gange, telefonen har kimet med netop den bekymring, da borgerne ringer til alle mulige afdelinger af politiet. Men hun kan sige at spørgsmålene især drejer sig om tre ting.

»Det er især folk, der har planlagt en tur til Tyskland, tyskere, som gerne vil til Danmark og kæledyrsejere, som har bestilt en behandling hos en tysk dyrlæge, siger Helle Lundberg.

Situationen i Danmark og Tyskland er da heller ikke vildt betryggende lige nu. Torsdag morgen har statsminister Mette Frederiksen på Facebook udtrykt sin store bekymring for udviklingen.

»Smitten spreder sig hastigt i hele Europa, der nu er epicentret for pandemien. I andre lande er sundhedsvæsenet under stigende pres. Og der indføres markante restriktioner. I Danmark har vi fortsat klaret det relativt bedre. Men også herhjemme ser det stadig mere alvorligt ud,« skriver hun blandt andet i opslaget.

Torsdag har Tyskland for første gang registreret over 10.000 dagligt smittede, og sundhedsmyndighederne kalder situationen 'meget alvorlig'. Samtidig kan Tysklands svar på Danmarks Statistik, Statistisches Bundesamt, melde om en eksplosion i hamstring af toiletpapir, håndsprit og sæbe.