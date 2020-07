Burger King i Sverige kører lige nu en kampagne, hvor man kan få gratis burgere.

Det eneste, det kræver, er, at man tager sit pas med, så personalet kan stemple det. Men det er problematisk, fortæller svensk politi ifølge Børsen.no

Det kan nemlig gøre passet ubrugeligt.

Kampagnen fra Burger King lyder ellers: 'Passet fungerer som et stempelkort - for hvert stempel i passet får du en gratis burger. Maks fem stempler per pas, og du kan hente en burger per dag.'

Men politiet advarer altså mod, at man tager imod tilbudet:

»Det kan muligvis føre til, at indehaveren af passet kan få problemer med at rejse ind i andre lande. Det kan nemlig betragtes som brud på reglerne og dermed ugyldiggøre passet,« skriver svensk grænsepoliti til det svenske medie Expressen.

Burger Kings marketingmanager, Daniel Schröder, forsvarer dog kampagnen over for det svenske medie:

»Vi har set på sagen, og at der er mulighed for, at passet kan blive ugyldigt. Vi ser på dette med alvor, men vi mener alligevel at kampagnen er god,« siger han.

Daniel Schröder fortæller videre, at han mener, at de har sørget for at informere kunderne om problematikken vedrørende passet, og de har derfor ikke tænkt sig at trække kampagnen tilbage.