Torsdag udførte Østjyllands Politi en færdselsindsats, der medførte bøderegn for trafikanter i Aarhus.

Færdselsafdelingen fra Østjyllands Politis indsats resulterede nemlig i 131 sigtelser.

Færdselsindsatsen var målrettet både cyklister, knallerter og bilister.

Halvdelen af sigtelserne blev givet til cyklister og knallertkørere, der ikke efterkom anvisningerne. Det var eksempelvis at cykle i en gågade eller gennem et fodgængerfelt, eller at køre ind et sted, hvor der var indkørsel forbudt.

Se de mange sigtelser her:

Cyklister og knallerter – 93 sigtelser:

60 x anvisninger ej efterkommet (herunder cyklet i gågade eller gennem fodgængerfelt)

25 x indkørsel forbudt

4 x benyttede håndholdt mobiltelefon

2 x konstruktiv ændret lille knallert

1 x nedslidt dæk på lille knallert

1 x cyklede på fortov

Bilister – 38 sigtelser: