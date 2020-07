I sidste uge var det – igen – ved at gå galt.

En vejarbejder blev ramt af en forbipasserende bil på motorvejen. Han overlevede. Mirakuløst.

Manden – som blot udførte sit job i færd med at lave en afspærring på E20-motorvejen ved Taulov i Jylland – blev ramt med 110 km/t. og pådrog sig adskillige knoglebrud.

Politiet betragtede manden som 'heldig' over fortsat at være i live.

Tre gange så mange døde

Tal, som B.T. har modtaget fra Vejdirektoratet, vidner om, at vejarbejderen fra Taulov langtfra er alene.

I løbet af de seneste fem år er der sket en stigning i antallet af personskader ved vejarbejde.

Både når det gælder dræbte og alvorligt tilskadekomne.

Over den femårige periode er tre gange så mange vejarbejdere blevet dræbt i trafikken – fra to i 2015 til seks i 2019.

I samme periode er antallet af alvorligt tilskadekomne steget fra 29 til 43.

Folk er egoister

Ifølge Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, er stigningen et udtryk for en selvcentrering blandt nogle danske bilister.

»Der er simpelthen for meget egoisme i nogle folk. De tænker kun på sig selv og respekterer hverken skiltning, hastighedsgrænser eller folks arbejde,« siger han og fortsætter:

»De tænker ikke på, at det er en rigtig person, der går derude og sætter kegler op. En person, som er i en kæmpe risikozone, hvis man kører for stærkt, for tæt på eller generelt er uopmærksom.«

Ifølge Christian Berthelsen er det især fart og uopmærksomhed, der er årsager til, at ulykkerne sker.

Dertil kommer bilisternes manglende respekt for de personer, der yderst udsat udfører et vigtigt job på kørebanen, imens bilisterne selv sidder trygt i deres køretøjer.

»Det er et andet menneskes liv, de spiller hasard med, når de blæser på reglerne,« siger Christian Berthelsen.

Hvad skal der til for at ændre det?

»Det er ikke nemt, for det kræver en holdningsændring. Og det er folk bag rattet, der har den største andel i det her, og det er dem, der kan sørge for, at ulykkerne undgås. Og jeg vil virkelig appellere til, at folk griber i egen barm og tager ansvar.«