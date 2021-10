De ved det måske ikke engang selv.

Men en række fynboer har ikke bare ret, men faktisk pligt til at registrere overvågningskameraer og dermed hjælpe politiet med at opklare forbrydelser som tyveri, vold og banderelateret kriminalitet.

Det gælder virksomhedsejere med et eller flere overvågningskameraer, der vender ud mod en gade, vej, sti eller plads til almindelig færdsel.

Siden 1. juli 2021 har de haft pligt til at registrere deres kamera i politiets kameraregister Polcam.

På den måde kan politiet kontakte virksomhedsejerne, hvis kameraet skulle have nyttige optagelser.

»Videoovervågning er et værdifuldt redskab i politiets efterforskningsarbejde. Vi bruger især overvågning i forbindelse med sager, hvor vi har brug for at kortlægge gerningsmandens færden. Derudover har videoovervågning også en præventiv egenskab, fordi det kan være med til forhindre kriminalitet,« siger politiinspektør for efterforskningscenteret Johnny Schou.

Fra 1. september har virksomhedsejere og offentlige organisationer 14 dage fra et overvågningskamera bliver sat op til at registrere det i Polcam.

Registreringen af et kamera betyder ikke, at Fyns Politi har adgang til alle videooptagelserne, men at politiet har adgang til de relevante kontaktoplysninger. Knap 2.800 kameraer er allerede registreret i Fyns Politikreds.