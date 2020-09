Sydøstjyllands Politi hyldede i dag to borgere, der viste stor handlekraft under en bilulykke.

Det gør politiet i et Facebook-opslag, hvor de fortæller om helteaktionen.

Heri skriver de, at Peter og Espen var på arbejde tirsdag den 2. juni, da de hørte et brag i nærheden. En bil var hamret direkte ind i Plejecenter Kildegården i Skanderborg.

De to borgere løb ned til bilen, hvor føreren af bilen sad med foden på speederen og holdte direkte inde i plejecentret.

Alt murværk var brudt ned og varmt vand fossede ned på bilen fra beskadigede radiatorrør.

De begyndte straks at fjerne smadre glas og ødelagt inventar, så de kunne kom hen til bilen.

Espen kravlede herefter ind i gennem bagagerummet på bilen, for at få førerens fod væk fra speederen. Imens rullede Peter en brandslange ud og sprøjtede vand på bilens motor.

Røgen fra bilen lagde sig og parret fik føreren sikkert ud af bilen. Politiet hylder denne indsats i opslaget:

‘Det, Peter og Espen gjorde i situationen var afgørende for, at bilen ikke brød i brand og for at føreren af bilen blev reddet. De handlede resolut, velovervejet og udviste ekstraordinært initiativ.’

Flere hundrede har liket opslaget og anerkendt den gode indsats. Det samme har politiet, der udover en stor tak, har belønnet de to helte med en dusør.